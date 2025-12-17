Англія

Гравець не був присутнім і на кубковій грі посеред тижня.

Лондонський Челсі напередодні здолав Кардіфф у гостьовому матчі чвертьфіналу Кубка Англійської ліги (3:1).

Команді Енцо Марески в цьому матчі не зміг допомогти бразильський нападник Естеван.

Як повідомили в клубі після завершення гри, Енцо Мареска не долучав 18-річного виконавця до заявки через наявність у того м’язових проблем.

І вже відомо, що на цьому тижня кубкова гра буде не єдиною, на якій не буде присутній бразилець — до Ньюкасла на матч 17 туру АПЛ він також не поїде.

У цьому сезоні на рахунку Естевана 21 матч (852 хвилини), п’ять голів та один асист.