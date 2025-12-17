Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Кардіффом.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги проти Кардіффа (3:1).

"Це той тип матчів, після яких я ще більше закохуюся в гравців, тому що ви не можете уявити, наскільки легко оступитися, посковзнутися — це підступні ігри. Щосезону є команди, які програють клубам з Ліги 1 або Ліги 2. Потрібно бути уважними.

Кардіфф дуже добре організований. Без м’яча вони діють дуже інтенсивно. Ми очікували труднощів у першому таймі, зважаючи на те, що Тайрік грає небагато, Гіу грає небагато, Факундо грає небагато — їм потрібні хвилини, щоб набрати ритм. У першому таймі ми дуже добре діяли без м’яча. Нам було складно створювати моменти, але ми цього очікували. У другому таймі ми внесли зміни й стали кращими. Ми заслужили на перемогу в цьому матчі.

Я радий, що ми зіграємо ще один півфінал. Це те, на що заслуговують уболівальники. Наприкінці був чудовий момент, я це дуже ціную. Я завжди вдячний. Я багато разів говорив на пресконференціях, що підтримка завжди була з нами, розуміючи, що в усьому світі, коли ти не перемагаєш, уболівальники не можуть бути щасливими. Зараз ви не можете уявити, наскільки я щасливий за гравців — для них це ще один півфінал, і для фанатів, для всіх.

У Естевао невелика м’язова проблема, легке ушкодження. Він не буде доступний на матч із Ньюкасло, але подивимося щодо наступного. Думаю, він може бути доступний на наступний матч", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

