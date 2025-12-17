Іспанія

Рекорд належить Ламіну Ямалю.

Барселона у матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії в гостях обіграла Гвадалахару (2:0).

У цьому матчі взяв участь захисник "блаугранас" Пау Кубарсі, для якого це був 100 поєдинок у складі каталонського клубу.

Таким чином, Пау став другим наймолодшим гравцем Барселони, який провів за неї 100 матчів. На момент матчу йому було 18 років, 10 місяців та 24 дні.

Рекорд за цим показником належить вінгеру Ламіну Ямалю, який провів свій сотий матч у віці 17 років, 9 місяців та 17 днів. Трійку найкращих замикає Гаві – 19 років, 2 місяці та 24 дні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гвадалахара – Барселона.