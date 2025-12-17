Англія

Бірмінгемці планують пролонгувати співпрацю з бельгійським півзахисником.

Юрі Тілеманс може підписати новий контракт із Астон Віллою. Як повідомляє Football Insider, керівництво англійського клубу вже запланувало переговори з 28-річним хавбеком про продовження трудової угоди.

Поточний договір бельгійця з "левами" діє до середини 2028 року, проте в клубі хочуть покращити умови співпраці. У поточному розіграші АПЛ Тілеманс провів десять матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Команда під керівництвом Унаї Емері демонструє чудові результати — після 16 турів чемпіонату Астон Вілла має в активі 33 очки та посідає третю сходинку в турнірній таблиці. Стабільна гра Тілеманса є одним із факторів успіху "левів" у боротьбі за найвищі місця.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла повторила клубний рекорд 1914 року.