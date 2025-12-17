Іспанія

Свій шанс має отримати український голкіпер Андрій Лунін.

Сьогодні, 17 грудня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку Іспанії, у якому мадридський Реал у гостях зустрінеться з Талаверою.

У заявку команди Хабі Алонсо не потрапив основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа, що означає, що український голкіпер Андрій Лунін отримає шанс проявити себе на полі.

Для 26-річного українця це буде другий матч у сезоні – раніше він зіграв у поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакосу (4:3).

Матч Талавера – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за Києвом.