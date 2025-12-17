Давіде Фраттезі може перебратися до Англії вже під час зимового трансферного вікна.
Давіде Фраттезі, Getty Images
Центральний півзахисник міланського Інтера Давіде Фраттезі потрапив до сфери інтересів одразу декількох англійських команд. Як повідомляє Fichajes, Ліверпуль є одним із чотирьох представників АПЛ, які уважно спостерігають за ситуацією навколо 26-річного футболіста.
Англійські клуби вважають, що обмежена кількість ігрового часу, яку Фраттезі отримує в стані "нераззуррі", може сприяти його переходу вже у січні. На Туманному Альбіоні впевнені, що трансфер вдасться здійснити без зайвих перешкод, якщо гравець виявить бажання змінити оточення.
Фраттезі став повноцінним гравцем Інтера влітку 2024 року. У поточному сезоні хавбек виходив на поле у 13 поєдинках в усіх турнірах, відзначившись двома асистами. Наразі портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість півзахисника у 35 мільйонів євро. Мерсисайдці та їхні конкуренти по лізі розглядають італійця як якісне підсилення центральної зони.
