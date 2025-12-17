Англія

Тайрік Джордж планує змінити клубну прописку вже у січні через брак ігрової практики.

Атакувальний хавбек Тайрік Джордж серйозно розглядає можливість відходу з Челсі під час зимового трансферного вікна. Футболіст незадоволений своєю роллю в стані "пенсіонерів", повідомляє Caught Offside. Керівництво "синіх" також не заперечує проти трансферу та готове розглянути пропозиції щодо продажу гравця.

Серед потенційних покупців у чемпіонаті Англії називають Фулгем, Евертон, Крістал Пелес, Лідс та Саутгемптон. Окрім клубів АПЛ, інтерес до 19-річного вінгера виявляють РБ Лейпциг та Рома.

Контракт молодого таланту з лондонцями розрахований до кінця червня 2027 року. На даний момент ринкова вартість Джорджа оцінюється у 22 мільйони євро. "Сині" сподіваються отримати гідну компенсацію за свого вихованця, якщо той остаточно вирішить залишити команду.

