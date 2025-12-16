Англія

Після гольової перестрілки на Олд Траффорд головний тренер манкуніанців особисто відзначив Антуана Семеньйо, за яким вже вишикувалася черга з топ-клубів АПЛ.

Манчестер Юнайтед серйозно налаштований підписати вінгера Борнмута Антуана Семеньйо вже в найближче трансферне вікно.

Інтерес червоних дияволів підігрівся після очної зустрічі команд, яка завершилася видовищною нічиєю 4:4, де ганський футболіст став одним із головних героїв.

Головний тренер МЮ Рубен Аморім не приховував свого захоплення грою 25-річного нападника.

"У них є особливий гравець. У Борнмута багато хороших виконавців, але Семеньо — дійсно особливий. Він може грати на обох флангах і однаково добре володіє обома ногами, — цитує португальського фахівця Goal.

Аморім бачить у Семеньйо ідеального кандидата для своєї схеми завдяки його фізичній міці, швидкості та універсальності. У контракті Семеньо прописана клаусула у розмірі 65 мільйонів фунтів , яка може бути активована з 1 січня.

Однак Юнайтед не єдині претенденти. У боротьбу за гравця, який проводить феноменальний сезон, також готові вступити Тоттенгем, Манчестер Сіті та Ліверпуль. Особливу активність проявляють шпори, які розглядають Семеньо як пріоритетну ціль для підсилення атаки.

Антуан Семеньо став справжнім відкриттям сезону 2025/26, демонструючи стабільну результативність. Його гол у ворота Юнайтед у понеділок став ще одним доказом готовності гравця до переходу на топ-рівень. Для Аморіма, який прагне додати агресії та прямолінійності атакам своєї команди, цей трансфер може стати ключовим у січні.