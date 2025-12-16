Англія

Іспанський тренер може залишити Ла Лігу та продовжити кар’єру в Прем’єр-лізі.

Крістал Пелес зацікавився кандидатурою головного тренера Хетафе Хосе Бордаласа на випадок відходу Олівера Гласнера. Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, австрійський наставник не планує продовжувати контракт із лондонським клубом після завершення цього сезону, коли й спливає його поточна угода.

Зазначається, що Гласнер має намір у сезоні-2026/27 очолити один із топклубів Прем’єр-ліги, тому Крістал Пелес уже вивчає можливі варіанти заміни. Серед них високо оцінюється фігура Бордаласа, який добре зарекомендував себе роботою в Хетафе.

Хоча офіційних контактів між Крістал Пелес і представниками іспанського тренера наразі не було, цей варіант вважається цілком реалістичним. Бордаласу імпонує англійський футбол, а в лондонському клубі йому готові запропонувати довгостроковий проєкт із чіткою стратегією розвитку.

Хосе Бордалас очолює Хетафе з сезону-2016/17, за винятком кампанії 2021/22, яку він провів у Валенсії. Найуспішнішим періодом його роботи стала кампанія-2018/19, коли команда посіла п’яте місце в Ла Лізі та здобула путівку до Ліги Європи.

Наразі Хетафе під керівництвом Бордаласа перебуває в середині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, займаючи десяту позицію з 20 очками після двох поспіль поразок. Попри це, робота іспанського фахівця продовжує привертати увагу клубів за межами Ла Ліги.