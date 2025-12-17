Італія

Команда Джан П'єро Гасперіні шукає варіанти для посилення атаки.

Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе все ще може стати гравцем Роми. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, незабаром керівництво "вовків" знову спробує провести переговори щодо можливого переходу 24-річного нідерландця.

Також наголошується, що Рома хоче орендувати футболіста з опцією викупу, яка стане обов'язковою за виконання певних умов.

Нагадаємо, Зіркзе виступає за МЮ з літа минулого року після переходу з Болоньї. Цього сезону він провів десять матчів, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Довбик може переїхати в АПЛ.