Англія

Бельгійський вінгер пропустить насичений різдвяний період через травму.

Манчестер Сіті зазнав відчутної кадрової втрати перед серією матчів у Boxing Day.

Головний тренер команди Пеп Гвардіола підтвердив, що вінгер Жеремі Доку вибув до 2026 року та не допоможе команді у чвертьфіналі Кубка ліги проти Брентфорда.

Бельгієць відновлюється після пошкодження ноги, через яке вже пропустив гру проти Крістал Пелас. За словами наставника містян, Доку потребує ще 2-3 тижнів для реабілітації:

"Я не знаю точно, можливо, він пропустить два-три тижні. Думаю, ми побачимо його вже в новому році, можливо, у грі проти Сандерленда", — зазначив Гвардіола.

Втрата Доку є болючою для Сіті, оскільки в цьому сезоні він був одним із найнадійніших гравців, розпочавши в старті 9 з 10 останніх матчів перед травмою.

Окрім новин з лазарету, Гвардіола прокоментував ситуацію навколо резервного голкіпера Джеймса Траффорда. Молодий воротар, який повернувся до клубу з Бернлі після того, як Едерсон покинув команду, втратив місце в основі після підписання Джанлуїджі Доннарумми.

Незважаючи на чутки про можливу оренду в січні для отримання ігрової практики, Гвардіола запевнив, що трансферу не буде.

"Абсолютно ні. У мене немає жодних новин щодо цього від гравця чи агентів. Він неймовірний воротар. На жаль для нього, Джанлуїджі зараз "перший номер", але позиція воротаря особлива. Він з нами і залишиться з нами в цьому сезоні, а далі побачимо", — підкреслив тренер.

Траффорд отримає свій шанс вже у найближчому матчі Кубка ліги проти Брентфорда. Також Гвардіола поскаржився на кадрові проблеми: окрім Доку, гру пропустять Джон Стоунз та Родрі, а Омар Мармуш та Раян Аїт-Нурі вирушили на Кубок африканських націй.