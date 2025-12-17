Італія

Керманич Мілана готується до запеклого протистояння з Наполі в Ер-Ріяді.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився про майбутню зустріч своєї команди проти Наполі в рамках Суперкубка Італії. Поєдинок відбудеться вже завтра, 18 грудня, у Саудівській Аравії. Стартовий свисток пролунає о 21:00.

"Наполі буде дуже розлюченим. У них така ж мета, як і у нас. На нас чекає хороша гра з точки зору тактики. Нам потрібно дуже добре підготуватися ментально до можливих труднощів", — наводить слова Аллегрі видання Corriere dello Sport.

Наразі боротьба між командами точиться і в чемпіонаті. Після 15 турів Серії А "россонері" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 32 очки. "Партенопейці" відстають лише на один бал і розташовуються на третьому місці, що додає кубковому матчу особливої принциповості.

