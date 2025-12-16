Англія

Лідер третього дивізіону дав бій представнику АПЛ, але клас лондонців зіграв вирішальну роль наприкінці матчу.

У чвертьфіналі Кубка англійської ліги Кардіфф Сіті, який упевнено очолює турнірну таблицю третього дивізіону, приймав лондонський Челсі.

Господарі намагалися нав’язати боротьбу фавориту й довгий час тримали інтригу у протистоянні.

Рахунок у матчі відкрив Челсі на 57-й хвилині — Алехандро Гарначо скористався моментом у штрафному майданчику та вивів гостей уперед. Втім, Кардіфф зумів відповісти: на 75-й хвилині Девід Тернбулл ударом головою після подачі з флангу відновив рівновагу та змусив стадіон вибухнути емоціями.

Кінцівка зустрічі залишилася за лондонцями. На 82-й хвилині Педру Нету точним ударом повернув Челсі перевагу, а вже у компенсований арбітром часом вищезгаданий Гарначо оформив дубль та зняв усі питання щодо переможця.

Таким чином, Челсі здобув перемогу з рахунком 3:1 та вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги, тоді як Кардіфф Сіті залишає турнір, продемонструвавши гідний опір одному з грандів англійського футболу.

Кардіфф Сіті — Челсі 1:3

Голи: Тернбулл, 75 — Гарначо, 57, 90+3, Нету, 82

Кардіфф Сіті: Тротт — Нг (Фіш, 90), Лоулор, Чемберс, Беган — Вінтл, Тернбулл — Колвілл (Робертсон, 80), Девіс (Віллок, 56), Ешфорд — Робінсон (Салеш, 56).

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг (Чалоба, 84), Тосін, Бадьяшиль, Гато — Кайседо, Андрей Сантос — Джордж (Гарначо, 46), Буонанотте (Гюсто, 66), Гіттенс (Нету, 66) — Гію (Жуан Педро, 46).

Попередження: Девіс, Чемберс — Кайседо