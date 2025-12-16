Зірці збірної США пророкують статус найвідомішого американського футболіста в історії, якщо він наважиться на перехід до Олд Траффорд.
16 грудня 2025, 18:10
Манчестер Юнайтед отримав пораду звернути увагу на лідера Мілана та збірної США Крістіана Пулішича. Колишній захисник червоних дияволів Пол Паркер вважає, що цей трансфер стане історичним як для клубу, так і для самого гравця.
На думку Пола Паркера, повернення 27-річного Пулішича до Прем'єр-ліги, але цього разу у футболці Юнайтед, виведе його кар'єру на новий рівень. Можливість повернутися в АПЛ з Манчестер Юнайтед — вау, він став би одним із найвідоміших американських футболістів усіх часів із таким записом у своєму резюме.
"Я б не відкидав цю ідею. Я б спробував зберегти її живою", — заявив Паркер в інтерв'ю Goal.
Експерт відзначає універсальність американця, який проводить блискучий сезон в Італії (9 голів у 13 матчах поточного сезону та 17 голів у минулому).
Чутки підігріває той факт, що Пулішич досі не підписав новий контракт з Міланом. Хоча нинішня угода діє до 2027 року, зволікання з продовженням може змусити італійський клуб розглянути пропозиції про продаж, поки ринкова вартість гравця перебуває на піку.
Якщо трансфер відбудеться, Пулішич приєднається до списку американців на Олд Траффорд, найяскравішим з яких був голкіпер Тім Говард. Сам Пулішич раніше зізнавався, що в дитинстві вболівав саме за Манчестер Юнайтед.