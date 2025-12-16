Англія

Зірці збірної США пророкують статус найвідомішого американського футболіста в історії, якщо він наважиться на перехід до Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед отримав пораду звернути увагу на лідера Мілана та збірної США Крістіана Пулішича. Колишній захисник червоних дияволів Пол Паркер вважає, що цей трансфер стане історичним як для клубу, так і для самого гравця.

На думку Пола Паркера, повернення 27-річного Пулішича до Прем'єр-ліги, але цього разу у футболці Юнайтед, виведе його кар'єру на новий рівень. Можливість повернутися в АПЛ з Манчестер Юнайтед — вау, він став би одним із найвідоміших американських футболістів усіх часів із таким записом у своєму резюме.

"Я б не відкидав цю ідею. Я б спробував зберегти її живою", — заявив Паркер в інтерв'ю Goal.

Експерт відзначає універсальність американця, який проводить блискучий сезон в Італії (9 голів у 13 матчах поточного сезону та 17 голів у минулому).

Чутки підігріває той факт, що Пулішич досі не підписав новий контракт з Міланом. Хоча нинішня угода діє до 2027 року, зволікання з продовженням може змусити італійський клуб розглянути пропозиції про продаж, поки ринкова вартість гравця перебуває на піку.

Якщо трансфер відбудеться, Пулішич приєднається до списку американців на Олд Траффорд, найяскравішим з яких був голкіпер Тім Говард. Сам Пулішич раніше зізнавався, що в дитинстві вболівав саме за Манчестер Юнайтед.