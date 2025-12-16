Головний тренер Сіті спростував чутки про можливий відхід молодого воротаря під час зимового трансферного вікна.
Джеймс Траффорд, Getty Images
16 грудня 2025, 20:20
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дав чітку відповідь на чутки щодо майбутнього воротаря Джеймса Траффорда.
Іспанський фахівець запевнив, що 23-річний англійський гравець залишиться в команді принаймні до кінця сезону.
"Джеймс Траффорд залишиться в січні. Він залишиться з нами цього сезону, абсолютно точно", — цитує слова Пепа журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Джеймс Траффорд перейшов до рідного Ман Сіті з Бернлі влітку 2025 року в статусі найкращого голкіпера Чемпіоншипу за 31,2 млн євро. З того моменту він провів за "містян" лише 6 матчів у всіх турнірах, пропустив 7 голів та двічі відстояв на нуль.
Раніше повідомлялося, що англієць прагне змінити клубну прописку через брак ігрового часу.