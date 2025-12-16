Англія

Головний тренер Сіті спростував чутки про можливий відхід молодого воротаря під час зимового трансферного вікна.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дав чітку відповідь на чутки щодо майбутнього воротаря Джеймса Траффорда.

Іспанський фахівець запевнив, що 23-річний англійський гравець залишиться в команді принаймні до кінця сезону.

"Джеймс Траффорд залишиться в січні. Він залишиться з нами цього сезону, абсолютно точно", — цитує слова Пепа журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Джеймс Траффорд перейшов до рідного Ман Сіті з Бернлі влітку 2025 року в статусі найкращого голкіпера Чемпіоншипу за 31,2 млн євро. З того моменту він провів за "містян" лише 6 матчів у всіх турнірах, пропустив 7 голів та двічі відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що англієць прагне змінити клубну прописку через брак ігрового часу.