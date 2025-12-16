Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дав чітку відповідь на чутки щодо майбутнього воротаря Джеймса Траффорда.

Іспанський фахівець запевнив, що 23-річний англійський гравець залишиться в команді принаймні до кінця сезону.

"Джеймс Траффорд залишиться в січні. Він залишиться з нами цього сезону, абсолютно точно", — цитує слова Пепа журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Джеймс Траффорд перейшов до рідного Ман Сіті з Бернлі влітку 2025 року в статусі найкращого голкіпера Чемпіоншипу за 31,2 млн євро. З того моменту він провів за "містян" лише 6 матчів у всіх турнірах, пропустив 7 голів та двічі відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що англієць прагне змінити клубну прописку через брак ігрового часу.