Георгій Судаков вийшов з перших хвилин у матчі проти Фаренсе, Анатолій Трубін залишився на лаві запасних.
Георгій Судаков, Getty Images
17 грудня 2025, 23:23
Атакуючий півзахисник Бенфіки та національної збірної України Георгій Судаков вийшов на поле з перших хвилин у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Кубка Португалії проти Фаренсе, що виступає у другому дивізіоні країни.
Вже на 11-й хвилині цього протистояння "орли" повели в рахунку, і одним із героїв епізоду став 23-річний українець, який асистував Річарду Ріосу. Георгій успішно навісив на колумбійця, і той влучним ударом відкрив лік голам Бенфіки.
У поточному сезоні Георгій Судаков вже забив 4 голи та віддав 3 асисти у 20 матчах за клуб.
Зазначимо, що український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін, який цього сезону пропустив 15 м’ячів у 23 матчах і 13 разів зберігав свої ворота "сухими", розпочав матч з лави запасних.
Матч Бенфіки проти Фаренсе розпочався о 22:45 за київським часом.