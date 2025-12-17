Португалія

Георгій Судаков вийшов з перших хвилин у матчі проти Фаренсе, Анатолій Трубін залишився на лаві запасних.

Атакуючий півзахисник Бенфіки та національної збірної України Георгій Судаков вийшов на поле з перших хвилин у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Кубка Португалії проти Фаренсе, що виступає у другому дивізіоні країни.

Вже на 11-й хвилині цього протистояння "орли" повели в рахунку, і одним із героїв епізоду став 23-річний українець, який асистував Річарду Ріосу. Георгій успішно навісив на колумбійця, і той влучним ударом відкрив лік голам Бенфіки.

🤌 O remate de primeira de Ríos a abrir o marcador! pic.twitter.com/OJUhjnoi9Y — SL Benfica (@SLBenfica) December 17, 2025

У поточному сезоні Георгій Судаков вже забив 4 голи та віддав 3 асисти у 20 матчах за клуб.

Зазначимо, що український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін, який цього сезону пропустив 15 м’ячів у 23 матчах і 13 разів зберігав свої ворота "сухими", розпочав матч з лави запасних.

Матч Бенфіки проти Фаренсе розпочався о 22:45 за київським часом.