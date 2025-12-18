Ліга конференцій

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 18 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках останнього, шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо прийматиме вірменський Ноа.

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 18 ГРУДНЯ, 22:00. АРЕНА ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЮДЖИН ДЖАЯ (АЛБАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Повноцінний дебют у Лізі конференцій видався для Динамо невдалим. Виїзна поразка від Фіорентини (1:2) і успіхи конкурентів туром раніше позбавили киян будь-яких шансів на перший із сезону-2020/21 вихід до плей-оф єврокубків. На шляху до свого заключного матчу цієї кампанії ЛК клуб призначив Ігоря Костюка головним тренером.

Під керівництвом Костюка Динамо провело вже чотири матчі (2В, 2П), минулої неділі здобувши першу "суху" звитягу. Кияни в чемпіонаті України приймали Верес і розібралися з ним (3:0), відсвяткувавши другу поспіль перемогу в УПЛ, чого столичний клуб не досягав аж із серпня. Сьогодні ж "біло-сині" мають намір на мажорній ноті попрощатися з 2025 роком.

Ноа в свою чергу все ще претендує на вихід до плей-оф Ліги конференцій, навіть маючи невеликі шанси опинитися в топ-8 турнірної таблиці. Нічия ж для клубу з Абовяна може виявитися недостатнім результатом, тож чемпіон Вірменії-2024/25 і дворазовий володар Кубка країни буде налаштований на здобуття трьох очок, туром раніше у вольовому стилі вдома вибивши з боротьби Легію (2:1).

Протягом двох кампаній Ліги конференцій Ноа досі не перемагав у виїзних матчах (2Н, 3П) і сподіватиметься виправити цю ситуацію сьогодні. Підопічні Сандро Перковича пішли на зимову перерву в чемпіонаті п'ятими, маючи що доводити своїм уболівальникам, які мріють про дебютний для клубу вихід до єврокубкового плей-оф.

Матч Динамо й Ноа вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу українцям із коефіцієнтом 2,4*. А перемогу українців оцінюють в 3,01*. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ігор Костюк, головний тренер Динамо: "Ноа — потужна команда. У них велика кількість якісних легіонерів. Звісно, не буде просто, але ми вивчаємо сильні сторони суперника. Про слабкі сторони не буду казати, це ми проговоримо з командою на теорії".

Сандро Перкович, головний тренер Ноа: "Вважаю, що Динамо показує прекрасний футбол. Так, у цьому сезоні в них немає результатів, які повинні бути в Динамо, але я дуже поважаю цю команду. Задля досягнення необхідного результату маємо зіграти хоча б на такому рівні, як у матчі проти Легії".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо: Нещерет — Караваєв, Захарченко, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Огундана

Ноа: Чанчаревич — Боак'є, Сентіні, Мурадян, Суалехе — Е. Феррейра, Етекі, Ошіма, Яколіш — Аяс, Мулагусейнович

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

* — коефіцієнти взяті із сайту GGBET.UA станом на 4:30 18 грудня й можуть змінюватися