Шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Перш за все – доповіді з наших регіонів. Усюди, де необхідно, робота по відновленню триває цілодобово. Це часто героїчна робота наших ремонтних бригад, наших енергетиків, залучених комунальних служб, ДСНС України, і особливо в районах, які поруч із кордоном із росією, поруч із лінією фронту. Всюди працюють, щоб відновити постачання електрики нашим людям, нашим громадам. Важливо, щоб не було в цьому прогалин. Щоб місцеві та обласні влади не забували про жодну з вулиць, про жодне із сіл. Всюди робота має бути оперативною, і відповідальність за це персональна.

А зараз відзначу особливо наших рятувальників – працівників ДСНС, передусім на Півдні України, там, де багато роботи після нещодавніх російських ударів. Одеська область, саме – Юрій Афанасьєв, Руслан Бобок, Євген Бєльченко, Віталій Бурлак, Віталій Грицак, Сергій Лєпший, Олексій Маломан, Андрій Мандзюк, Сергій Морозов, Олександр Семенов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам в Одесі й області!

Також ДСНС України на Миколаївщині, і це Олександр Бабій, Владислав Вознюк, Дмитро Зарванський, Андрій Кравченко, Володимир Крицький. Дякую вам і вашим колегам! Кожен наш регіон, кожне місто, кожна громада мають розраховувати на повну ефективність екстрених служб, енергетичних компаній, кожної установи влади. Уряд України повинен допомагати максимально, і ресурси під це забезпечуємо, зокрема, нашою роботою з партнерами.

Українська дипломатія має два пріоритети: працювати на оборону України й працювати на нашу стійкість. Власне, на цих двох елементах ґрунтується захист незалежності та права українців жити, і це саме те, проти чого воює росія.

Сьогодні ми почули з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що росія начебто хоче закінчити війну. Але з росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії. Треба цей настрій росії бачити й реагувати на нього.

А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у росії може колись назвати своїми начебто «історичними землями».

Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки.

Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі, це дуже важлива зустріч. Результат цих зустрічей – результат Європи – має бути таким, щоб у росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на сто відсотків залежить від Європи – саме Європі робити цей вибір.

Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!