Завершилася 1393 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Сухопутних військах ЗСУ на запит журналістів "Слідство.Інфо" сказали, що Андрій Єрмак не служить у підпорядкованих їм підрозділах

🔸 Поки Київ і партнери ведуть перемовини, путін пригрозив продовжувати війну, якщо ті відмовляться від "розмови по суті"

🔸 Наслідки російської атаки на Одещини визнали надзвичайною ситуацією держрівня

🔸 Новим головою партії "Слуга Народу" став перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який замінив на цій посаді Олену Шуляк

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

 
Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Сьогодні російські війська завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3145 дронів-камікадзе та здійснили 2233 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмових дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке.
 
На Куп’янському напрямку агресор двічі проводив наступальні дії у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.
 
На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.
Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного.
 
На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
 
На Костянтинівському напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.
 
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої не вщухають дотепер.
 
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 78 окупантів, із них 42 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили танк, три артилерійські системи, 35 БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки та наземний роботизований комплекс. Окрім того, українські захисники уразили 12 укриттів для особового складу та склад боєприпасів противника.
 
На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Одне боєзіткнення триває.
 
На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки.
 
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагались наступати у районі Плавнів, але отримали відсіч.
 
На Придніпровському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.
 
На решті напрямків особливих змін не відбулося.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Перш за все – доповіді з наших регіонів. Усюди, де необхідно, робота по відновленню триває цілодобово. Це часто героїчна робота наших ремонтних бригад, наших енергетиків, залучених комунальних служб, ДСНС України, і особливо в районах, які поруч із кордоном із росією, поруч із лінією фронту. Всюди працюють, щоб відновити постачання електрики нашим людям, нашим громадам. Важливо, щоб не було в цьому прогалин. Щоб місцеві та обласні влади не забували про жодну з вулиць, про жодне із сіл. Всюди робота має бути оперативною, і відповідальність за це персональна.

А зараз відзначу особливо наших рятувальників – працівників ДСНС, передусім на Півдні України, там, де багато роботи після нещодавніх російських ударів. Одеська область, саме – Юрій Афанасьєв, Руслан Бобок, Євген Бєльченко, Віталій Бурлак, Віталій Грицак, Сергій Лєпший, Олексій Маломан, Андрій Мандзюк, Сергій Морозов, Олександр Семенов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам в Одесі й області!

Також ДСНС України на Миколаївщині, і це Олександр Бабій, Владислав Вознюк, Дмитро Зарванський, Андрій Кравченко, Володимир Крицький. Дякую вам і вашим колегам! Кожен наш регіон, кожне місто, кожна громада мають розраховувати на повну ефективність екстрених служб, енергетичних компаній, кожної установи влади. Уряд України повинен допомагати максимально, і ресурси під це забезпечуємо, зокрема, нашою роботою з партнерами.

Українська дипломатія має два пріоритети: працювати на оборону України й працювати на нашу стійкість. Власне, на цих двох елементах ґрунтується захист незалежності та права українців жити, і це саме те, проти чого воює росія.

Сьогодні ми почули з москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що росія начебто хоче закінчити війну. Але з росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії. Треба цей настрій росії бачити й реагувати на нього.

А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у росії може колись назвати своїми начебто «історичними землями».

Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки.

Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі, це дуже важлива зустріч. Результат цих зустрічей – результат Європи – має бути таким, щоб у росії відчули, що їхнє бажання воювати ще й у наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на сто відсотків залежить від Європи – саме Європі робити цей вибір.

Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку.

Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!