Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 18 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках останнього, шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар прийматиме хорватську Рієку.

ЧЕТВЕР, 18 ГРУДНЯ, 22:00. МІСЬКИЙ СТАДІОН ІМ. Г. РЕЙМАНА, КРАКІВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Виїзна перемога над Хамруном (2:0) минулого тижня гарантувала участь Шахтаря в плей-оф Ліги конференцій, але не допомогла визначити, чи залишаться "гірники" в топ-8 турнірної таблиці. Задля уникнення участі в 1/16 фіналу підопічним Арди Турана сьогодні вистачить і нічийного результату, але вони спроможні досягнути й більшого.

У неділю донецький клуб удома розгромив Епіцентр у чемпіонаті України (5:0), продовживши свою безпрограшну серію до дев'яти матчів (7В, 2Н) і "суху" — до трьох, вперше під керівництвом Турана. Ще більше зацікавлений у здобутті залікових балів сьогоднішній суперник Шахтаря тим часом націлений на четверту поспіль звитягу в усіх турнірах.

Невдалий старт сезону-2025/26 під керівництвом Радомира Джаловича призвів до його звільнення й призначення керманичем Рієки Віктора Санчеса. Попри одразу кілька суперечливих результатів клуб з однойменного міста все ж залишився серед імовірних учасників плей-оф Ліги конференцій і за певних обставин навіть може опинитися одразу в 1/8 фіналу.

Тим не менш, для фінішу в топ-8 чемпіон Хорватії-2024/25 і володар Кубка країни потребує не тільки звитяги над "гірниками", але й невдач інших претендентів. У той же час, за версією букмекерів, фаворитами дуелі є саме донеччани. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Рієки оцінюється показником 4.24. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.56.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арда Туран, головний тренер Шахтаря: "Гратимемо проти чемпіонів, тож потрібно з повагою ставитися до цього матчу. Вони мають різні плани для обох фаз гри — атаки й захисту. Що стосується фізичної підготовки, я вважаю, ми на схожому рівні. Рієка дуже активна у фізичній боротьбі, це сильна команда. Я вже попередив своїх гравців. Ми в хорошому становищі, і нам потрібно його зберегти, адже маємо мрії про Лігу конференцій і хочемо їх реалізувати".

Віктор Санчес, головний тренер Рієки: "Очікуємо надзвичайно складного матчу проти команди з дуже великим бюджетом і топовими гравцями. Для нас це додаткова мотивація. Коли граєш проти команд, від яких заздалегідь очікують перемоги завдяки їхнім фінансовим і кадровим можливостям, це особливий стимул для мене особисто. Ми віримо в свої здібності й віддаватимемося по максимуму, щоб поборотися за свій шанс".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рієка: Зломіслич — Ореч, Майсторович, Гусич, Деветак — Віньято, Данташ, Ндокіт, Гояк — Аду Аджей, Фрук

Шахтар: Фесюн — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров — Назарина — Л. Феррейра, Бондаренко, І. Сілва, Егіналду — Л. Мейрелліш

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

