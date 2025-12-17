Іспанія

Аутсайдер третього дивізіону Іспанії Талавера створив проблеми "вершковим" — український воротар із капітанською пов'язкою пропустив двічі.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал Мадрид на виїзді обіграв аутсайдера третього дивізіону Талаверу з рахунком 3:1. Попри різницю в класі, господарі змусили гранда понервувати й певний час гідно стримували тиск фаворита.

Талавера активно розпочала поєдинок, кілька разів небезпечно контратакувала та змушувала Андрія Луніна вступати в гру. Реал володів м’ячем, але довго не міг зламати оборону суперника. Лише на 41-й хвилині рахунок було відкрито — Кіліан Мбаппе реалізував пенальті після гри рукою в штрафному майданчику. А вже в компенсований до першого тайму час перевагу мадридців подвоїв автогол Мануеля Фаррандо.

У другому таймі Талавера не здалася і на 80-й хвилині скоротила відставання: Науель Арройо замкнув простріл із флангу, повернувши інтригу в матч. Проте сенсації не сталося — за вісім хвилин Мбаппе скористався передачею Орельєна Тчуамені та оформив дубль.

Здавалося б, це все, але Талавера дала про себе знати у компенсований час - Гонсало Ігнасіо Ді Ренсо сказав останнє слово, проте на підсумковий результат це не вплинуло.

Перемога 3:2 дозволила Реалу крокувати до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, тоді як Талавера, попри виліт, залишила по собі дуже гідне враження грою проти одного з найсильніших клубів Європи.

Талавера — Реал Мадрид* 2:3

Голи: Арройо, 80, Ді ренсо, 90+3 — Мбаппе, 41 (пен.), 88, Фаррандо, 45+1 (аг)