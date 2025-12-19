Англія

Керманич лондонського Челсі відреагував на інформацію про можливу заміну Хосепа Гвардіоли.

Наставник лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував новину про те, що він може змінити іспанця Пепа Гвардіолу на посаді головного тренера Манчестер Сіті. Фахівець підкреслив, що наразі повністю відданий своєму нинішньому клубу.

"Це звичайні спекуляції, упевнений на 100 відсотків. У мене зараз немає часу замислюватися про це. Є контракт із Челсі, розрахований до 2029 року. Я зараз повністю сконцентрований на цій команді", — передає слова фахівця інсайдер Бен Джейкобс.

Після 16 проведених турів англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті з 34 набраними балами посідає друге місце у турнірній таблиці. "Пенсіонери", у свою чергу, з 28 очками розташовуються на четвертій позиції.