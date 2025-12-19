Ліга конференцій

Перкович наголосив на історичному досягненні своєї команди в Лізі конференцій.

Головний тренер Ноа Сандро Перкович прокоментував поразку своєї команди від Динамо (0:2) у матчі шостого туру основного раунду Ліги конференцій.

Наставник насамперед подякував своїм футболістам і наголосив на історичному досягненні клубу:

"Перш за все хочу висловити слова подяки нашим гравцям і привітати команду. Ноа вперше в історії вийшла до плейоф єврокубкового турніру. Це велике досягнення не лише для клубу, а й для вірменського футболу загалом. Ми рухаємося далі", — заявив Перкович.

Говорячи про сам матч, тренер привітав Динамо з перемогою та відзначив високий рівень суперника:

"На початку гри ми виглядали дуже солідно, створили кілька небезпечних моментів, але не змогли відкрити рахунок. Я казав перед матчем, що Динамо — великий клуб. У матчах із такими командами навіть дрібні помилки можуть коштувати пропущених голів. Сьогодні нас за це й покарали", — зазначив наставник.

Перкович підкреслив, що його команда не була здивована грою київського клубу:

"Динамо нічим не здивувало. Це дуже хороша команда, яка якісно грає в обороні та використовує різні тактичні схеми. Можливо, ми не очікували, що з перших хвилин вони так впевнено і злагоджено діятимуть і в атаці", — додав тренер.

Також фахівець запевнив, що Ноа не бракувало енергії для позитивного результату:

"Ми атакували, тиснули, намагалися зробити все можливе. Так, могли краще діяти під час навісних передач суперника, але я не скажу, що ми зіграли погано. Просто Динамо сьогодні показало дуже хороший футбол", — підсумував Перкович.

За підсумками групового етапу Ліги Конференцій Ноа набрала вісім очок в шести іграх та зайняла 19-е підсумкове місце. Цей результат допоміг вірменському клубу вийти до 1/16 фіналу ЛК.