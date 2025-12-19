Італія

Джакомо Распадорі потрапив до сфери інтересів римського клубу.

Рома продовжує активну роботу на трансферному ринку та розглядає варіант підсилення атаки нападником Атлетіко Мадрид Джакомо Распадорі. За інформацією журналіста Альфредо Педулли, римляни вивчають не лише кандидатуру форварда Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзее, а й 25-річного італійця, з оточенням якого вже встановлено контакт.

Зазначається, що головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні давно стежить за гравцем і намагався запросити його ще за часів роботи в Аталанті. Тепер у "вовків" з'явився реальний шанс здійснити цей трансфер, оскільки гравець не має стабільного місця в основі "матрацників".

У поточному сезоні Распадорі взяв участь у 13 матчах в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

