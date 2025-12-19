Ліга конференцій

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Рієкою.

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина прокоментував нічийний результат у матчі Ліги конференцій проти Рієки (0:0).

"Не вистачило реалізації моментів. Були моменти, могли забити, але, на жаль, не скористалися тими нагодами, що мали. Вважаю, ми непогано провели цю гру, а найважливіше те, що пройшли далі. Це найголовніше, тож вітаю всіх!

Це було наше завдання, хотіли завершити в першій вісімці, і ми його виконали, тому дійсно радіємо цьому. Якщо б нам сказали пʼять місяців тому, коли починали турнір, що ми будемо в першій вісімці, гадаю, ми погодилися б одразу. Виконали це завдання – і це найголовніше.

Іізична й моральна втома після шести місяців такої виснажливої та плідної роботи? Так-так, трохи є. Переїзди, ми постійно в дорозі, ви це знаєте, тому нелегко. Але жалітися ми не будемо. Ми мріємо грати у єврокубках, тому тут немає чого скаржитися. Радіємо, що в нас приємна, можна сказати, утома. Але зараз відпустка, тому будемо відновлюватися і готуватися до зборів.

Перша половина сезону була нелегкою, але загалом позитивною. Ми виконали наше завдання в Лізі конференцій – пройшли далі, у чемпіонаті ми також перебуваємо на гарній позиції – ділимо перше місце з однаковою кількістю очок. Тому ще раз скажу: якби нам сказали це пʼять місяців тому, то вважаю, ми погодились би на ті позиції, які в нас зараз є у єврокубку та в чемпіонаті України. Гадаю, будемо далі ще додавати й додавати і в другій половині сезону покажемо іще кращі результати, ніж у першій.

Хотів би подякувати вболівальникам за підтримку в цей непростий для нас час. Це найголовніше. Побажати їм гарних новорічних свят, здоровʼя, сімейного благополуччя, і вірити – вірити в нашу перемогу, в ЗСУ. Дякую їм також – без них не було б всього цього. Ще раз: вірити в нашу перемогу, й усім мирного неба над головою!", — наводить слова Назарини прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Рієка.