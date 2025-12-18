Англія

Попри вихід у півфінал Кубка ліги, наставник залишився вкрай розчарований грою Раяна Шеркі та Савіньйо у другому таймі.

Манчестер Сіті впевнено здолав Брентфорд з рахунком 2:0 у чвертьфіналі Карабао Кубка, проте святковий настрій у роздягальні був зіпсований жорсткою критикою від головного тренера.

Пеп Гвардіола залишився незадоволений тим, як автори голів виконували свою чорнову роботу. Раян Шеркі (який забив фантастичний гол у першому таймі) та Савіньйо зазнали критики своєю пасивністю. Гвардіола зазначив, що після перерви обидва вінгери буквально вимкнулися з гри в захисті.

"Якою б фантастичною не була гра Раяна до гола і в момент взяття воріт, після цього він не грав добре. У другому таймі він не робив тієї роботи, яку зобов'язаний робити в захисті, у нього не було енергії. Савіньйо теж", — відверто заявив Пеп після матчу.

Гвардіола підкреслив, що саме через лінь молодих гравців йому довелося випускати на поле досвідчених Бернарду Сілву, Матеуса Нуньєса та Йошко Гвардіола, щоб повернути команді необхідний темп та агресію в пресингу.

Незважаючи на публічну прочуханку, Манчестер Сіті вперше з сезону 2020/21 вийшов до півфіналу Кубка ліги, де зіграю з Ньюкаслом.