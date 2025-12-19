Англія

Клуб готовий вислухати пропозиції у січні.

Манчестер Юнайтед пом'якшив свою позицію щодо майбутнього одного з найперспективніших вихованців академії — Коббі Мейну. Напередодні зимового трансферного вікна клуб більше не відкидає ідею його можливого трансферу, хоча раніше будь-які запити щодо гравця миттєво відхилялися.

Головним чинником стала ситуація навколо ігрового часу 20-річного півзахисника. У нинішній кампанії, Мейну ще жодного разу не виходив у стартовому складі на матч Прем'єр-ліги. Це різко контрастує з минулим сезоном, коли Коббі став ключовим гравцем основи та завоював місце у збірній Англії.

Ситуація загострилася під час нічиєї з Борнмутом (4:4), коли брат футболіста з’явився на Олд Траффорд у футболці з написом Free Kobbie Mainoo (Звільніть Коббі Мейну). Фото миттєво розлетілося соцмережами, підкресливши зростаюче незадоволення оточення гравця його поточною роллю в команді.

За інформацією Sky Sports, МЮ все ще воліє залишити півзахисника у себе, вважаючи його важливою частиною довгострокового проєкту. Проте тепер керівництво готове вступити в переговори, якщо надійде виняткова пропозиція.

Рубен Аморім пояснює відсутність Мейну в складі тактичними причинами, зазначаючи, що молодий гравець змушений конкурувати за місце в схемі з двома центральними півзахисниками, де наразі домінують більш досвідчені гравці та капітан команди.

Для самого Мейну ситуація критична через наближення Чемпіонату світу. Відсутність стабільної практики в клубі вже призвела до того, що він перестав викликатися до збірної Англії, зокрема не провів жодного матчу під керівництвом Томаса Тухеля.