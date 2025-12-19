Англія

Півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед відповів на постійні закиди щодо своєї емоційної поведінки та лідерських якостей.

Португалець вважає, що його самовіддача є головним показником професіоналізму, попри критику з боку вболівальників та експертів.

"Як капітан, ти, очевидно, отримуєш більше уваги, критики та всього іншого. Але справа в самому клубі, не лише в капітанській пов’язці. Я не змінився і не став таким, який я є зараз, тільки тому, що у мене є капітанська пов’язка. Коли Ерік тен Гаг вибрав мене капітаном, він розумів, яким капітаном я буду.

Я знаю, що подаю приклад, бо роблю все необхідне на тренувальному полі. Я тренуюся з усіх сил. На полі я можу скаржитися скільки завгодно, але я більше бігаю, ніж скаржуся — я в цьому впевнений. Тому я думаю, що, як і раніше, є прикладом того, як усе має робитися для клубу. Свого роду стандартом", — сказав Фернандеш у подкасті Rio Ferdinand Presents.

Раніше повідомлялося, що Фернандеш залишиться в Манчестер Юнайтед цієї зими.