Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед контрольними матчами з Португалією.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував майбутні товариські матчі проти Португалії.

"Португалія – це команда, яка однозначно грає сама, але подекуди не дає грати іншим. Більш організована, збалансована, тому це дуже нелегкий суперник. Нам буде дуже непросто. Але це дуже добре – що ми зіграємо з такою командою. Це можливість перевірити себе вже перед чемпіонатом Європи – і команду загалом, і окремо стан кожного гравця. Я вважаю, що будуть дуже корисні спаринги.

Судячи з того, як налаштувалися французи, була дуже конкурентна гра. Було видно, що вони дуже налаштовані перемогти вдома. І так само Португалія – і не тому що вони нам програли. Ці збірні налаштовуються так на кожну гру. Ми на це не дивимось – ми готуємось і хочемо відшліфовувати свою гру і в захисті, і в атаці. Будемо пробувати різні поєднання гравців і з користю проведемо ці дві гри.

Ніякого мандражу перед Євро-2026 немає. Так, дійсно, це вже наближається чемпіонат Європи, але що хвилюватися? Треба готуватися – хвилювання вже буде безпосередньо перед матчами. Зараз же треба тренуватися, готуватися, щоб бути готовими на всі 100%", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Португалії відбудуться 19 та 21 грудня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45.

Раніше повідомлялося, що УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі білорусі на Євро-2026 із футзалу.