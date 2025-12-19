Англія

Нападник лондонського Арсенала отримав престижну індивідуальну нагороду на Батьківщині.

Віктор Йокерес був визнаний найкращим нападником Швеції 2025 року за версією Шведської футбольної федерації.

Цю нагороду 26-річний футболіст здобуває вже третій рік поспіль, цього разу випередивши у голосуванні форварда Ліверпуля Александра Ісака та представника Селтіка Бенджаміна Нюгрена.

Визнання Йокереса стало результатом його феноменальної результативності у першій половині року в складі лісабонського Спортінга. Його голи допомогли команді виграти чемпіонат та кубок Португалії, що стало ключовим фактором при виборі переможця. Влітку швед здійснив гучний трансфер до лондонського Арсенала, де наразі продовжує процес адаптації до англійської Прем’єр-ліги.

Федерація футболу Швеції відзначила фізичну домінацію Віктора, його стабільність та здатність впливати на результат у вирішальні моменти матчів. Коментуючи отримання нагороди, Йокерес зізнався, що 2025 рік став для нього періодом великих змін та досягнень:

"Це був рік, сповнений подій. Ми виграли лігу та кубок зі Спортінгом, і бути частиною цієї історії було неймовірно. Потім — трансфер в Арсенал. Грати в такому середовищі — це фантастика. Я дуже гордий і щасливий отримати цю нагороду. Візьму з собою багато позитиву з цього року", — зазначив футболіст.

Для Віктора наступним викликом стане закріплення успіху в АПЛ. Вболівальники канонірів сподіваються, що визнання найкращим гравцем країни додасть нападнику впевненості у боротьбі за титул чемпіона Англії під керівництвом Мікеля Артети.