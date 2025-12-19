Англія

Колишній форвард канонірів відзначив інтелект бельгійця та пояснив, чому той нагадує йому Фредді Юнгберга.

Тьєррі Анрі поділився своїми думками щодо виступів Леандро Троссара в поточному сезоні.

Попри те, що бельгієць став одним із найбільш ефективних гравців у команді Мікеля Артети, Анрі зізнався, що він і вражений, і ні водночас, оскільки добре знає потенціал вінгера ще з часів спільної роботи у збірній Бельгії.

Анрі провів цікаву тактичну паралель між Троссаром та одним із героїв сезону непереможних (2003/04) — Фредді Юнгбергом. За словами Тьєррі, Троссард володіє рідкісним розумінням гри, яке дозволяє йому опинятися в потрібному місці в потрібний час.

"Я люблю те, як він маневрує з м'ячем. Він достатньо розумний, щоб усвідомлювати: в нинішньому Арсеналі все йде з правого флангу, бо там грає Букайо Сака. Тому Леандро часто потрібно бути на дальній стійці, щоб замикати передачі. Він не той вінгер, який просто стоїть широко на фланзі. Він зміщується в центр і забиває голи, які мені нагадують м'ячі Фредді Юнгберга", — зазначив Анрі у своєму блозі для Betway.

Анрі підкреслив, що Троссар значно додав у інтенсивності з часів виступів за Брайтон і навчився однаково небезпечно пробивати з обох ніг. Ця універсальність дозволяє Артеті безболісно ротувати склад, підміняючи Мартінеллі або Саку без втрати якості в атаці.

Попри 5 забитих голів у сезоні та статус джокера, який часто вирішує долю великих матчів, Анрі вважає, що це лише частина того, на що здатний бельгієць. Тьєррі нагадав, що у збірній Бельгії Троссарду було важко розкритися повністю лише тому, що на його позиції грав піковий Еден Азар.

Наразі Троссар готується до виїзного поєдинку проти Евертона. Статистика свідчить про його виняткову форму на виїзді: він відзначався голом або ассистом у останніх матчах, в яких приймав участь. Якщо Леандро відзначиться результативною дією в наступній грі, він повторить досягнення Букайо Сака, який мав серію з п'яти поспіль результативних матчів на виїзді в сезоні 2023/24.