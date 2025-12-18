Англія

Цього року Boxing Day зазнав радикальних змін.

Англійська Прем’єр-ліга офіційно підтвердила незвичний розклад на Boxing Day (26 грудня) 2025 року.

Всупереч багаторічній традиції насичених ігрових днів, у цей день відбудеться лише одне протистояння: Манчестер Юнайтед прийматиме Ньюкасл Юнайтед на Олд Траффорд.

Керівництво Прем’єр-ліги пояснює таку аномалію перевантаженістю календаря через новий формат європейських кубків. Збільшення кількості матчів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи змусило організаторів розтягнути святковий тур на кілька днів, щоб надати гравцям необхідний час на відновлення.

Ліга вже пообіцяла, що наступного року Boxing Day повернеться до свого звичного формату з великою кількістю ігор в один день.

Зустрічі МЮ та Ньюкасла на Boxing Day часто ставали видовищними. Вболівальники ще пам'ятають розгромну перемогу манкуніанців 4:1 у 2019 році. Однак минулого року Ньюкасл зумів перемогти на Олд Траффорд з рахунком 2:0, тому нинішня гра обіцяє бути максимально напруженою.