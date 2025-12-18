Англія

Німецький нападник зазнав рецидиву всього за тиждень до очікуваного виходу на поле.

Надії вболівальників Арсенала на швидке повернення Кая Гаверца зазнали краху.

Як повідомляє Daily Mail, 26-річний форвард зіткнувся з ускладненнями під час фінального етапу реабілітації після операції на коліні. Гаверц перебуває поза грою ще з серпня, коли отримав пошкодження в першому ж турі АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Після успішної хірургічної маніпуляції його відновлення йшло за графіком, і він мав повернутися до складу вже в грудні. Проте під час останніх тренувань минулого місяця стався прикрий інцидент — коліно знову дало про себе знати саме тоді, коли Кай був за крок до потрапляння в заявку на матч.

Медичний штаб тепер діє максимально обережно, щоб уникнути ще одного рецидиву. Найбільш реалістичним сценарієм вважається повернення Гаверца до матчу 3-го раунду Кубка Англії проти Портсмута 11 січня. Існує мінімальний шанс на його появу в поєдинку проти Ліверпуля 8 січня, але тренерський штаб навряд чи ризикуватиме здоров'ям гравця в такій інтенсивній грі.

Для Кая Гаверца 2025 рік поки що складається вкрай невдало — після травми підколінного сухожилля в лютому та нинішньої проблеми з коліном, він пропустив більшу частину ігрового часу, що суттєво гальмує його кар'єру в Лондоні.