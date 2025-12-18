Англія

Матіс Детурбе готується до переїзду в Манчестер.

Як повідомляє видання Foot Mercato, Манчестер Сіті максимально наблизився до підписання контракту з юною зіркою Труа Матісом Детурбе.

Англійський гранд зумів випередити низку провідних європейських клубів у боротьбі за 18-річного гравця. Матіс Детурбе став справжнім відкриттям у французькій Лізі 2. Попри свій юний вік, він демонструє неймовірну зрілість у грі в атаці та чудову швидкість.

Перехід Детурбе став можливим завдяки тісним зв'язкам між клубами: Труа є частиною глобальної футбольної імперії City Football Group. Це дозволило містянам контролювати розвиток гравця та швидко домовитися про умови трансферу, не даючи шансів конкурентам.

Сіті розглядає Матіса як довгострокову інвестицію. Очікується, що після підписання контракту він може залишитися у Франції на правах оренди, щоб отримати більше ігрової практики.

Універсальність Детурбе в атаці дозволяє йому адаптуватися до різних тактичних схем, що є критично важливим для системи Гвардіоли. Гравець вже залучається до молодіжних збірних Франції, і фахівці пророкують йому велике майбутнє в основній збірній триколірних.

Офіційне оголошення про трансфер очікується вже найближчим часом, як тільки будуть узгоджені останні деталі особистого контракту гравця.