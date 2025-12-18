Англія

Лондонський клуб націлився на 19-річного захисника Віктора Вальдепеньяса

Лондонський Арсенал визначив захисника мадридського Реала Віктора Вальдепеньяса як одну зі своїх головних трансферних цілей на майбутнє.

Головний тренер канонірів Мікель Артета та спортивний директор Андреа Берта вже розробляють план підписання юного таланту, повідомляє ESPN.

19-річний Вальдепеньяс лише нещодавно дебютував за основну команду королівського клубу в матчі проти Алавеса. Попри те, що основною позицією іспанця є центр захисту, через кадрові проблеми Хабі Алонсо довірив йому місце на лівому фланзі.

Юнак не підвів: його впевнена гра та спокій у володінні м'ячем отримали високу оцінку від тренера та партнерів по команді.

"Він діяв дуже надійно та стабільно. Я вітаю його не лише з дебютом, а й з чудовим матчем", — прокоментував виступ підопічного Хабі Алонсо.

Мікель Артета відомий своєю симпатією до універсальних захисників, які можуть закрити кілька позицій без втрати якості (приклад Бена Вайта чи Ріккардо Калафйорі). Вальдепеньяс ідеально вписується в цю систему. Лондонці планують зробити офіційну пропозицію у 2026 році, сподіваючись, що перспектива регулярної ігрової практики переконає гравця змінити Мадрид на Лондон.

Однак Арсенал не єдиний у черзі за талановитим оборонцем. Німецькі Боруссія Дортмунд та Баєр Леверкузен також уважно стежать за розвитком гравця молодіжної збірної Іспанії. Обидва клуби мають репутацію найкращих майданчиків для розвитку молодих зірок, що може стати серйозним викликом для планів канонірів.

Наразі Реал зберігає спокій в переговорах, оскільки контракт Вальдепеньяса розрахований до літа 2029 року. Проте інтерес з боку топ-клубів Європи свідчить про те, що Віктор стає одним із найбажаніших молодих захисників континенту.