Англія

Головний тренер Ліверпуля прокоментував ситуацію навколо єгипетського вінгера та його від'їзд на Кубок Африки.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відповів на запитання щодо Мохамеда Салаха.

Нагадаємо, раніше вінгер "червоних" розкритикував ставлення клубу до себе після того, як він не потрапив до стартового складу в трьох матчах поспіль. Після цього гравця не включили до заявки на матч з Інтером у 6-му турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Згодом футболіст повернувся до складу на матч із Брайтоном, у якому відзначився результативною передачею.

"Минулого тижня я сказав, що справи говорять гучніше за слова. Ми йдемо далі. Він був у складі та став першою заміною, яку я зробив. Тепер у нього Кубок Африки, і він зіграє там кілька важливих матчів, тому справедливо, щоб уся увага була зосереджена на цьому", — сказав Слот.