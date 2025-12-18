Англія

Тіно Лівраменто отримав травму коліна в поєдинку Кубка ліги проти Фулгема

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Хау не приховує свого занепокоєння станом здоров'я Тіно Лівраменто. 23-річний правий захисник був змушений достроково залишити поле в середині другого тайму переможного матчу чвертьфіналу Кубка ліги проти Фулгема (2:1).

Після фінального свистка наставник сорок дав доволі песимістичний коментар щодо стану футболіста. За словами Хау, характер ушкодження та реакція самого гравця викликають серйозні побоювання.

"Травма Тіно — це величезний мінус. Ми ще не знаємо точного діагнозу, але все виглядає не дуже добре. Схоже, це проблема з коліном, а у Тіно вже були подібні труднощі раніше. Те, що такий чесний і надійний хлопець не зміг продовжити гру — тривожний знак", — заявив Едді Хау.

Втрата Лівраменто стає справжнім головним болем для тренерського штабу, оскільки захисна лінія Ньюкасла вже максимально виснажена травмами. В останньому матчі Хау навіть довелося використовувати юного півзахисника Льюїса Майлі на позиції правого захисника. Лівраменто вже пропустив вісім тижнів цього сезону через пошкодження зв'язок коліна.

Попереду надважливий матч Прем'єр-ліги проти Челсі на Сент-Джеймс Парк.За обмежених ресурсів Хау, ймовірно, доведеться знову вдаватися до тактичних експериментів у захисті. Медичний штаб Ньюкасла проведе поглиблене обстеження гравця протягом найближчих 24 годин.

Якщо найгірші прогнози підтвердяться, Лівраменто може знову вибути на тривалий термін, що значно ускладнить боротьбу сорок за єврокубкову зону.