Італія

17-річний Венсан офіційно уклав угоду з россонері.

Молодший син легендарного ексфорварда Мілана Златана Ібрагімовича Венсан підписав свій перший професійний контракт з італійським клубом. Про це повідомила пресслужба россонері.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: At 17 years old, Vincent Ibrahimović has signed his first professional contract with AC Milan. ❤️🖤



The Swedish midfielder is following in the footsteps of his father Zlatan, but also of his brother Maximilian, who is also under contract with the… pic.twitter.com/bhH20HUw5L — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 19, 2025

17-річний півзахисник перебуває в структурі Мілана з 2022 року, а цього сезону виступає за команду U-18. Також Венсан долучився до проєкту Milan Futuro, який спрямований на розвиток і поступову інтеграцію молодих талантів у дорослий футбол. Термін угоди сторони наразі не розголошують.

У поточному сезоні чемпіонату Італії U-18 Ібрагімович-молодший провів чотири матчі, результативними діями не відзначився. Раніше він також отримував виклик до збірної Швеції U-15.

Нагадаємо, що старший син Златана — Максиміліан — також має контракт з Міланом і нещодавно вперше потрапив до заявки основної команди на матч Суперкубка Італії проти Наполі. Сам Златан Ібрагімович після завершення кар’єри у 2023 році обіймає посаду радника власників клубу.

За час виступів за Мілан Златан Ібрагімович зіграв 163 матчі, забив 93 голи та віддав 35 результативних передач, двічі вигравши чемпіонат Італії та одного разу — Суперкубок країни.