Англія

Бразильський форвард відповів на чутки про трансфер до Саудівської Аравії

Нападник лондонського Арсенала Габріел Жезус публічно розвіяв сумніви щодо свого майбутнього на Емірейтс.

На тлі постійних спекуляцій про можливий продаж гравця та інтерес із боку клубів Саудівської Аравії, бразилець виступив із щирим зверненням, у якому підтвердив свою повну відданість проєкту Мікеля Артети. Попри складний сезон, затьмарений травмами та високою конкуренцією в лінії нападу, Жезус наполягає, що його час в Арсеналі ще не вичерпаний.

У розмові з The Players' Tribune футболіст наголосив, що його головна мотивація — не особиста статистика, а повернення клубу на вершину англійського футболу.

"Я відчуваю, що в мене є незавершені справи в Арсеналі. Я не хочу звідси йти Люди запитують, чому б мені не поїхати до Саудівської Аравії чи назад до Бразилії? Одного дня я б хотів повернутися до Палмейраса, але не сьогодні" — заявив футболіст.

Жезус нагадав, що Мікель Артета запрошував його до команди не лише заради голів, а й через його універсальність та менталітет переможця. Бразилець запевнив, що готовий виконувати будь-яку роль на полі — від флангового гравця до робочої конячки у підіграші — аби тільки команда здобувала трофеї.

За словами форварда, він приїхав до Лондона з чіткою місією — допомогти розбудити сплячого велетня, як він називає Арсенал, знову зробити клуб чемпіоном.

"Я тут, щоб творити історію", — підсумував Габріел.

Нагадаємо, бразилець пропустив майже рік через травму хрестів.