Англія

Лондонський клуб розглядає воротаря Барселони як ключову опцію для оновлення позиції номер один.

Тоттенгем проявляє серйозний інтерес до голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена. За інформацією Team Talk, лондонський клуб готується до активної роботи на січневому трансферному ринку та може суттєво змінити склад команди.

Головний тренер шпор Томас Франк вважає оновлення воротарської позиції одним із пріоритетів. У клубі зростає занепокоєння щодо майбутнього нинішнього основного голкіпера Гульєльмо Вікаріо, який наприкінці сезону може повернутися до Італії та перейти в міланський Інтер.

У межах розширеного пошуку Тоттенгем звернув увагу на тер Штегена, розглядаючи його як досвідченого та висококласного кандидата. Повідомляється, що Барселона готова вислухати пропозиції щодо 33-річного німця, особливо якщо трансфер дозволить зменшити витрати клубу на заробітну плату.

Цього сезону тер Штеген уперше з’явився у стартовому складі Барселони в матчі Кубка Іспанії проти Гвадалахари. У минулому сезоні він провів лише дев’ять поєдинків через травму коліна, а початок поточної кампанії пропустив після операції на спині. Попри це, німець залишається капітаном каталонської команди.