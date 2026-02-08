Англія

Півзахисника Ньюкасла розглядають як майбутню заміну Каземіро.

Манчестер Юнайтед планує гучний трансфер у літнє міжсезоння та націлився на півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. За інформацією британських ЗМІ, манкуніанці готові викласти за італійця близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів, розглядаючи його як довгострокову заміну Каземіро, який може залишити клуб у статусі вільного агента.

Очікується, що Тоналі стане одним із головних героїв літньої трансферної саги. Наприкінці зимового трансферного вікна майбутнє півзахисника вже активно обговорювалося — інтерес до нього проявляв Арсенал, який шукав підсилення після травми Мікеля Меріно. Тоді можливий перехід на Емірейтс швидко спростували, однак чутки навколо італійця не вщухли.

За даними The Telegraph, Манчестер Юнайтед готовий включитися в боротьбу за Тоналі, попри конкуренцію з боку Ювентуса, який зацікавлений у поверненні гравця до Серії А. Також за ситуацією стежить Манчестер Сіті, що традиційно уважно відстежує провідних виконавців Прем’єр-ліги.

Ньюкасл придбав Тоналі у Мілана влітку 2023 року за 55 мільйонів фунтів і пов’язав його контрактом до 2029 року. Саме тому керівництво "сорок" не має наміру легко відпускати свого ключового хавбека й орієнтується на дев’ятизначну суму, подібну до трансферів Деклана Райса, Енцо Фернандеса та Мойзеса Кайседо.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хоу неодноразово наголошував, що клуб не планує продавати італійця:

"У нас не було жодного наміру втрачати Сандро. Він щасливий тут, любить клуб і місто. Він зосереджений на Ньюкаслі й повністю відданий команді".

Водночас агент Тоналі визнав, що остаточне рішення щодо майбутнього гравця може бути ухвалене влітку. За його словами, футболіст хоче виступати в Лізі чемпіонів у сезоні 2026/27, а Манчестер Юнайтед нині перебуває в четвірці найкращих команд АПЛ. Ньюкасл же опустився на 12-те місце в чемпіонаті, хоча ще має шанси проявити себе в єврокубках.