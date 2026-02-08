Підопічні Ківу забили п’ять голів у ворота господарів.
Сассуоло - Інтер, getty images
08 лютого 2026, 21:01
Нерадзуррі продовжують блискучу серію в Серії А, обігравши Сассуоло 5:0 навіть проти команди, яка грала у меншості. Історичний гол Лаутаро Мартінеса, перші голи Мануеля Аканджі та Луїса Енріке, а також хет-трик результативних передач Федеріко Дімарко зробили матч незабутнім.
Сассуоло почав активно та вже на першій хвилині міг відкрити рахунок, але Федеріко Дімарко врятував Інтер, вибивши м’яч з лінії воріт. Перший гол за нерадзуррі забив Янн Біссек після кутового та результативної передачі Дімарко.
Після цього Дімарко двічі асистував у другому голі Маркусу Тураму та хет-трик оформив результативними передачами під час голів Аканджі і Луїса Енріке.
Особливо святкував Лаутаро Мартінес: після точного удару з 12 метрів він повторив рекорд Роберто Бонінсеньї та став третім найкращим бомбардиром в історії Інтера.
Матч завершився з рахунком 5:0, а Сассуоло, який намагався атакувати, залишився без шансів через вилучення Матича на 54-й хвилині.
Сассуоло — Інтер 0:5
Голи: Біссек 11, М. Тюрам 28, Лаутаро Мартінес 50, Аканджі 53, Енріке 89
Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Ідзес, Дойг (У. Гарсія 70), Матич, І. Коне, Торстведт, Берарді (В. Кулібалі 59), Пінамонті (Нзола 71), Лор'єнте (Ліпані 59)
Інтер: Зоммер, Аканджі, Біссек, А. Бастоні (Дарміан 63), Енріке, Зелінські (Фраттезі 63), Мхітарян (Діуф 70), Сучич, Дімарко, М. Тюрам (Ф. Еспозіто 76), Лаутаро Мартінес (Бонні 76)
Попередження: Матич 55 — Дімарко 82
Вилучення: Матич 55 (друга жовта)