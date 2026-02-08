Іспанія

Ов’єдо, Севілья, Ельче та Хетафе розглядають варіант підписання колишньої зірки Тоттенгема.

Колишній півзахисник Тоттенгема, Евертона та Комо Деле Аллі може продовжити кар’єру в Іспанії. За інформацією джерела, інтерес до 29-річного англійця проявляють одразу чотири клуби Ла Ліги — Ов’єдо, Севілья, Ельче та Хетафе.

Аллі залишився без клубу після того, як на початку вересня його контракт з італійським Комо було розірвано. В Італії він провів лише вісім місяців і під керівництвом Сеска Фабрегаса зіграв лише один офіційний матч.

Його повернення на поле після тривалої паузи в 748 днів завершилося невдало: у березні минулого року Аллі вийшов на заміну в поєдинку з Міланом і вже через дев’ять хвилин отримав пряму червону картку в компенсований час. До цього він востаннє грав у лютому 2023 року за Бешикташ.

Після інциденту Фабрегас фактично перестав використовувати футболіста, і його 18-місячний контракт було достроково розірвано. Тепер Аллі розглядає варіанти перезапуску кар’єри в Іспанії, де кілька клубів готові запропонувати йому новий шанс.