Іспанія

Антоні приніс перемогу гостям, а мадридці не змогли використати свої моменти.

Атлетіко Мадрид зазнав невдалої поразки на своєму полі від Бетіса з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі на 28-й хвилині забив Антоні. Цей гол став справжнім ударом для господарів, які сподівалися продовжити серію перемог після попередніх успішних матчів.

Атлетіко розпочав матч з надзвичайно атакуючим складом. Сімеоне випустив Алмаду майже четвертим нападником, проте інтенсивність команди була сумнівною. Вже на 7-й хвилині Сатріано міг відкривати рахунок для гостей, проте удар з гострого кута пройшов повз ближню стійку.

Незважаючи на активні спроби Атлетіко, контроль м’яча та створення моментів були проблематичними. Лукман майже забив після навісу головою, але гол не зарахували через явний офсайд. Відсутність ключових гравців, серед яких Барріос і Хуліан, а також невдалий темп гри, вплинули на результат.

Поразка стала серйозним ударом для Атлетіко. Команда не змогла скоротити відставання від Барселони, яка тепер випереджає мадридців на 13 очок.

Атлетіко – Бетіс 0:1

Гол: Антоні, 28

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ганцко, Руджері (Ле Норман, 46) — Сімеоне, Мендоса (Грізманн, 55), Коке, Альмада (Баена, 46)— Альварес (Серлот, 46), Лукман (Варгас, 70)

Бетіс: Вальєс — Руїбаль, Льоренте, Натан, Родрігес — Фідальго (Бартра, 87), Рока, Форнальс (Альтіміра, 70) — Антоні (Рікельме, 87), Бакамбу (Деосса, 79), Еззальзулі

Попередження: Руджері, 25, Лукман, 56, Баена, 83 – Еззальзулі, 71