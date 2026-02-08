Команда Хосепа Гвардіоли дивом здійснила вольовий камбек.
Ліверпуль — Манчестер Сіті, Getty Images
08 лютого 2026, 20:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:2
Голи: Собослаї, 74 — Сілва, 84, Голанд, 90+3 (пен.)
Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез (К'єза, 90+4) — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо (Джонс, 85) — Екітіке.
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов (Діаш, 61), Геї, Аїт-Нурі — Сілва, Родрі, О’Райлі — Семеньйо (Аке, 90+4), Голанд, Мармуш (Шеркі, 61).
На 90+13-й хвилині був вилучений Домінік Собослаї (Ліверпуль) (грубий фол).
Попередження: ван Дейк, Аліссон — Мармуш, Геї, Голанд, Сілва