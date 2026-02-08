Команда Роберто Де Дзербі була знищена в столиці Франції.
ПСЖ — Марсель, Getty Images
08 лютого 2026, 23:49
ПСЖ — Марсель 5:0
Голи: Дембеле, 12, 37, Медіна, 64 (авт.), Кварацхелія, 64, Лі Кан Ін, 74
ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері (Ернандес, 75), Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Маюлю (Дро, 75), Вітінья, Невеш — Дуе (Кварацхелія, 62), Дембеле (Рамуш, 75), Баркола (Лі Кан Ін, 68).
Марсель: Де Ланге — Павар (Абделлі, 62), Балерді, Медіна — Веа, Тімбер, Гейб’єрг, Емерсон — Грінвуд (Надір, 80), Гуїрі, Нванері (Пайшан, 46).
Попередження: Вітінья, Заїр-Емері — Емерсон, Балерді