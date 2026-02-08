Німеччина

Хет-трик Діаса і дубль Кейна принесли мюнхенцям важливі три очки та лідерство в чемпіонаті.

8 лютого мюнхенська Баварія здобула впевнену перемогу над Гоффенхаймом у матчі 21-го туру Бундесліги сезону 2025/26. Поєдинок на Альянц-Арені завершився з рахунком 5:1 на користь господарів поля.

Хет-трик у матчі оформив Луїс Діас, а Гаррі Кейн зробив дубль. Єдиний гол гостей забив Андрєй Крамарич. Вже на 17-й хвилині Гоффенхайм залишився у меншості після вилучення Кевіна Акпогума.

Матч почався активно: на 17-й хвилині Баварія заробила пенальті, який реалізував Кейн, а до перерви Луїс Діас оформив дубль, встановивши рахунок 3:1. У другому таймі підопічні Венсана Компані довели результат до розгромного завдяки ще двом голам Діаса та точному удару Мусіали, який віддав пас на колумбійця.

Завдяки перемозі Баварія набрала 54 очки та очолила турнірну таблицю. Гоффенхайм залишився на третій позиції з 42 балами, зазнавши першої поразки у 2026 році.

Баварія - Гоффенгайм 5:1

Голи: Кейн, 20 (пен), 45 (пен), Діас, 45+2, 62, 89 - Крамарич, 35

Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та (Іто, 63), Девіс (Лаймер, 80) — Кімміх, Павлович — Олісе (Мусіала, 63), Гнабрі (Карл, 63), Діас — Кейн (Джексон, 68)

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Акпогума, Кабак, Хайдарі — Авдуллаху (Мерштедт, 81) — Туре (Дамар, 71), Крамарич (Жандре, 71), Премель, Прасс (Джурич, 81) — Асллані (Бебу, 66)

Попередження: Олісе, Та — Прасс, Авдуллаху

Вилучення: Акпогума, 17