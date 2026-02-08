Англія

Данець задоволений грою своєї команди.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк висловився після поразки від Манчестер Юнайтед (0:2) в рамках 25-го туру АПЛ.

«Думаю, перші 30 хвилин ми провели дуже добре – на виїзді, на складному стадіоні проти команди, яка була впевнена в собі і перебуває на ходу.

Після червоної картки я пишаюся тим, що показали гравці. Їх стійкістю, вмінням залишатися у грі, тим, що вони часом однаково становили загрозу і намагалися щось створити. Я дуже ними пишаюся.

Потім ми зробили три атакуючі заміни — і відразу пропустили другий гол. Останні 60-70 хвилин ми грали вдесятьох, команда віддала всі сили. Я дуже пишаюся вболівальниками – їх було чудово чути протягом усього матчу.

Це була та помилка, яку суперник міг використати. Таке, звісно, ​​завжди може статися. Коли граєш 10 на 11, певні зони неминуче оголюються, і саме там нас упіймали.

Що стосується Крістіана Ромеро, насамперед – він не мав наміру продовжувати рух і отримувати червону картку. Він явно йшов у м'яч. На жаль, за нинішніми правилами це трактується як видалення. Крістіан вибачився перед партнерами у роздягальні.

Так, це неприємно, але така реальність. Нам треба із цим справлятися. Ми багато працювали над такою якістю, як стійкість та характер. Сьогодні ми не досягли результату, але те, що гравці показали на полі, було неймовірно.

Тепер потрібно зосередитись на матчі з Ньюкаслом у вівторок увечері. Просто фокусуємось на наступній грі. Це Ньюкасл у вівторок», – сказав Франк.

«Шпори» не можуть виграти в АПЛ сім матчів поспіль.