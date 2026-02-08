Іспанія

Нападника замінили в перерві, ступінь травми стане відомий після обстеження.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував ушкодження нападника Владислава Ваната, через яке українець не зміг продовжити гру після першого тайму матчу проти Севільї (1:1) у рамках Ла Ліги.

На післяматчевій пресконференції наставник каталонців розповів, що проблема виникла після зіткнення з Неманьєю Гуделем:



"Ванат зіткнувся з Гуделем і вже протягом останніх семи-восьми хвилин перед перервою відчував труднощі. Його чотириголовий м’яз був дуже напружений. Сподіваємося, що це не розрив. Він відчував гострий біль під час бігу. Ми не знатимемо повного обсягу травми, доки не отримаємо результати обстеження".

Мічел також зазначив, що заміни Ваната та Франа Белтрана були вимушеними і серйозно вплинули на перебудову гри у другому таймі. За словами тренера, після перерви Жирона втратила володіння м’ячем та інтенсивність, чим скористалася Севілья, яка додала в агресії та боротьбі за другі м’ячі.

Попри розчарування драматичною кінцівкою матчу та нереалізованим моментом Крістіана Стуані, Мічел загалом залишився задоволений діями команди:

"У першому таймі ми мали три-чотири хороші нагоди забити більше одного гола. У другому таймі вони змінили схему, і нам стало важче. Кінцівка залишила неприємне відчуття, але я пишаюся грою команди".

Після нічиєї в Севільї Жирона піднялася на 12-те місце турнірної таблиці Ла Ліги, маючи 26 очок. Наступний матч каталонці проведуть 16 лютого вдома проти Барселони.

Нагадаємо, Владислав Ванат у поточному сезоні провів за Жирону 22 матчі в усіх турнірах, забив вісім голів і віддав одну результативну передачу. Остаточні терміни відновлення форварда стануть відомі після медичного обстеження.