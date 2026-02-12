Англія

Наставник Трьох левів залишиться на чолі команди ще на два роки після успішної кваліфікації на ЧС-2026.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель підписав новий контракт і продовжить роботу з національною командою до чемпіонату Європи 2028 року, який пройде у Великій Британії та Ірландії.

Німецький фахівець очолив англійців у січні 2025 року та вивів команду на чемпіонат світу-2026 з рекордними показниками: збірна пройшла кваліфікацію без поразок, не пропустила жодного м’яча та забила 20 голів. Англія також стабільно входить до топ-5 світового рейтингу протягом семи з половиною років.

Разом із Тухелем нові угоди до літа 2028 року підписали члени його штабу — Ентоні Баррі, Енріке Іларіо, Ніко Майєр і Джеймс Мельбурн. У федерації підкреслюють, що це забезпечить стабільність перед ЧС і наступними матчами Ліги націй, а також у циклі підготовки до домашнього Євро.

"Я дуже щасливий і пишаюся тим, що продовжую роботу зі збірною Англії. Ні для кого не секрет, що мені сподобалася кожна хвилина роботи з гравцями та тренерами, і я не можу дочекатися, щоб повести їх на чемпіонат світу. Це неймовірна можливість, і ми зробимо все можливе, щоб змусити країну пишатися нами.

Я отримав стільки підтримки від Марка, колег з FA та вболівальників, що не вагався, коли мене попросили продовжити роботу в цій роботі мрії. Євро-2028 буде особливим турніром, і як тренер ти завжди хочеш змагатися з найкращими на найбільшій сцені", — сказав німець.

Тухель має багатий досвід роботи в топ-клубах, зокрема вигравав Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу з Челсі, а також був визнаний тренером року за версіями УЄФА та ФІФА у 2021 році. Тепер його головне завдання — підготувати Англію до боротьби за трофеї на ЧС-2026 і домашньому Євро-2028.