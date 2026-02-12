Аргентинський тренер Атлетіко готовий розглянути пропозиції з літа на тлі пошуку нового наставника лондонців.
Сімеоне, Getty Images
12 лютого 2026, 12:49
Тоттенгем контактував із головним тренером мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне, щоб дізнатися про його можливу готовність очолити команду в майбутньому, пише indykaila News.
За інформацією джерела, представники лондонського клубу отримали відповідь, що аргентинський фахівець відкритий до розгляду будь-яких варіантів роботи, починаючи з наступного літа.
Раніше Тоттенгем звільнив Томаса Франка, який очолював команду з літа 2025 року, і наразі керівництво клубу активно вивчає кандидатури на вакантну посаду головного тренера.
Сімеоне працює з Атлетіко з 2011 року та є одним із найуспішніших наставників в історії клубу.