Англія

Аргентинський тренер Атлетіко готовий розглянути пропозиції з літа на тлі пошуку нового наставника лондонців.

Тоттенгем контактував із головним тренером мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне, щоб дізнатися про його можливу готовність очолити команду в майбутньому, пише indykaila News.

За інформацією джерела, представники лондонського клубу отримали відповідь, що аргентинський фахівець відкритий до розгляду будь-яких варіантів роботи, починаючи з наступного літа.

Раніше Тоттенгем звільнив Томаса Франка, який очолював команду з літа 2025 року, і наразі керівництво клубу активно вивчає кандидатури на вакантну посаду головного тренера.

Сімеоне працює з Атлетіко з 2011 року та є одним із найуспішніших наставників в історії клубу.